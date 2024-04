Tchad : Le candidat de la coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno, a organisé un meeting à Moussoro

Dans son discours, Abakar Tahir Moussa, directeur provincial national, a exprimé sa gratitude envers la foule venue soutenir Mahamat Idriss Deby Itno. Il a souligné l'engagement de la région du Bahr El Gazel aux côtés du parti MPS (Mouvement Patriotique du Salut) et l'importance de la paix et de la stabilité apportées par le président. Mahamat Zene Bada, directeur de campagne nationale, a évoqué l'objectif de remporter 100% des voix et a souligné l'attachement de Moussoro à Idriss Deby Itno depuis de nombreuses décennies.



Le candidat, dans son discours, a réaffirmé son engagement envers ses promesses passées et futures. Il a appelé à l'unité pour garantir la paix dans le pays et a évoqué des projets de développement spécifiques pour Moussoro, tels que la construction d'un hôpital provincial, de centres de santé et d'autres infrastructures. Il a également promis de faire progresser la situation des jeunes et des femmes dans la région.



Cet événement a mis en évidence l'engagement du candidat envers le développement et l'unité du pays, ainsi que son attachement à ses électeurs de la région.