Tchad : Le canton Dogorda contribue à l'effort de guerre contre Boko Haram avec un don de dromadaires

Dans le cadre de l'opération HASKANITE dans la province du Lac, le gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, a réceptionné le vendredi 06 décembre 2024 à Mao un don de 50 dromadaires offert par le canton Dogorda, situé dans le nord-Kanem. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que du chef de canton Dogorda, Kedallah Adoum Younouss Kosso.



Le chef de canton a expliqué que ce don vise à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) engagées dans l'opération HASKANITE contre Boko Haram.



Le gouverneur Issaka Hassan Jogoï a exprimé sa gratitude au chef de canton Dogorda pour son geste significatif en faveur des forces en opération. Il a souligné l'importance de la solidarité et a assuré que les dromadaires seront utilisés pour améliorer la mobilité et l'efficacité des forces armées sur le terrain.