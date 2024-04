Tchad : Le chef de la diplomatie met son expertise en jeu et réconcilie deux communautés

Dans le cadre de sa tournée dans la province de Wadi Fira, le ministre s'est rendu ce 25 avril dans la SP (sous-préfecture) de Kharma, située dans le département d'Al-Biher Arada. Sa visite avait pour objectif principal de visiter le projet présidentiel visant à réaliser une station pastorale avec château. Ce projet témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien en faveur du développement rural et pastoral.



Cependant, ce n'était pas seulement une visite officielle pour admirer les avancées du projet présidentiel. Le ministre a également profité de cette occasion pour réconcilier deux communautés qui étaient auparavant divisées par des conflits et des tensions persistantes.



Mahamat Saleh Annadif a souligné l'importance vitale d'une coexistence pacifique entre les différentes communautés au Tchad. Il a mis en avant son expertise en diplomatie afin d'aider ces communautés à surmonter leurs différences et à trouver des solutions pacifiques aux problèmes auxquels.