Tchad : "Le comité de désarmement sera renforcé" (ministre défense)

Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, a annoncé samedi à Abéché, que "pour pérenniser les acquis auxquels nous sommes parvenus (avec l'état d'urgence, Ndlr) et pour que le désarmement soit effectif, le comité de désarmement sera renforcé en hommes et en matériels afin de maintenir le cap de sécurité à travers tout le pays."



Il a déclaré que "des réunions sécuritaires doivent se tenir dans toutes les provinces en vue d'anticiper sur des éventualités."



Le général Mahamat Abali Salah a demandé aux autorités administratives, traditionnelles, coutumières, judiciaires et aux populations civiles d'accompagner les actions comme elles l'ont fait avec l'état d'urgence.



Il a indiqué que le Gouvernement "veillera avec une attention particulièrement soutenue au respect scrupuleux de cet ordre acquis au prix de moult sacrifice."



30% du budget national pour la sécurité



Selon le ministre Mahamat Abali Salah, "le monde est secoué ces derniers temps par une récession économique. Le Tchad, notre pays n'en est pas exempté. Cependant, en dépit de cette conjoncture particulièrement difficile, les plus hautes autorités du pays ont bien voulu consacrer 30% du budget national pour s'attaquer à la racine du mal sécuritaire qui sévit à travers le pays et plus singulièrement dans les provinces du Ouaddaï, Sila et Tibesti."



Le ministre de la défense a estimé que l'état d'urgence a "atteint, malgré tout, ses objectifs assignés", rappelant que "les résultats sont fortement appréciés de tous". Il s'est félicité de "l'intense travail abattu sur le terrain."