Tchad: Le complexe scolaire Né pour réussir achève l'année scolaire 2023-2024 avec brio

En trois années d'existence, le complexe scolaire Né pour réussir s'est imposé comme un établissement d'excellence, tant sur le plan administratif que pédagogique. Cette année encore, les résultats des élèves sont remarquables, avec un taux de réussite global de 85,88% au primaire et de 58,82% au collège.



Lors de la cérémonie, les meilleurs élèves de chaque classe, du primaire au collège, ont été récompensés par des kits scolaires et des tablettes numériques. Les deux meilleurs élèves de l'établissement, Nekisbo Rigbo de la classe de CE2 avec une moyenne de 9,29/10 et Allaramadji Césaire de la classe de 6ème avec une moyenne de 15,56/20, ont reçu chacun une tablette sur laquelle ils pourront suivre des cours à distance en mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre.



Les excellents résultats des élèves et l'engagement des parents d'élèves témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé au complexe scolaire Né pour réussir. L'établissement est déterminé à poursuivre sur cette lancée et à offrir à ses élèves les meilleures conditions possibles pour réussir leurs études.