Tchad : Le conseiller national Amoullah dénonce des pratiques malsaines dans la Tandjilé

Ce mardi 17 septembre 2024, deux projets de loi ont été présentés : l'un concernant les règles générales de création et le statut des établissements publics, et l'autre concernant le code de bonne gouvernance des entreprises publiques.



Le conseiller national Amoullah Toua Robert Golbey a rappelé aux deux ministres qu'il y a un problème dans le Tandjilé, plus précisément à Kelo, où les douaniers mobiles arnaquent les citoyens. Ils arrêtent les éleveurs qui amènent leurs bœufs au marché hebdomadaire, accusant ces villageois de fraude. Actuellement, le service des Douanes mobiles de Kelo a saisi 16 bœufs, affirmant que les propriétaires sont des fraudeurs, alors qu'il n'y a pas de frontière entre Batchoro et Kelo, et que ce marché est local.



De plus, selon le conseiller, le propriétaire du bétail détient le reçu de douane délivré par les responsables en charge du bétail. Un président de tribunal a même donné l'ordre de vendre ces bœufs aux enchères. « Nous avons réussi à suspendre cette décision. Il est urgent d'intervenir auprès de vos douaniers pour leur faire comprendre que les populations souffrent déjà des inondations et n'ont pas besoin de subir d'autres problèmes », insiste le conseiller national.



La réponse du ministre d’État Tahir Hamid Nguilin



“La douane travaille dans des conditions difficiles. Si la douane ferme, je ne sais pas si l’on pourra payer les salaires. Il faut savoir ce que l’on veut. On peut fermer la douane, chacun fait une réduction de salaire, et il n’y a pas de problème”, a déclaré Tahir Hamid Nguilin, ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan.