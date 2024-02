Tchad : Le coup de balai de l'Association Green Tchad au centre de santé Ardebdjoumal

Le président de l'Association Green Tchad, Abdallah Soumaine, souligne que cette descente vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel médical et à offrir un environnement propice au rétablissement des patients. En assurant la propreté des locaux et en éliminant les déchets présents autour du centre de santé, l'association souhaite créer une atmosphère agréable et hygiénique pour tous.



Depuis sa création, l'Association Green Tchad s'est engagée à mener des actions similaires visant le développement durable et la préservation de notre environnement. Elle met en place diverses activités ayant pour objectif d'améliorer notre société en favorisant un cadre écologique.



En plus du nettoyage régulier des espaces publics tels que les centres de santé, l'association organise également des campagnes de sensibilisation sur la gestion responsable des déchets et encourage la population à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement.



Ces actions témoignent d'une réelle volonté d'améliorer notre société en créant un environnement plus propre et plus sain pour tous ses habitants. L'Association Green Tchad invite chaque citoyen à se joindre à elle dans cette démarche afin que nous puissions construire ensemble une communauté durable et respectueuse de notre planète.



Le nettoyage du centre de santé Ardebdjoumal par l'Association Green Tchad constitue une étape importante dans la création d'un environnement propice au bien-être des patients ainsi qu'à celui du personnel soignant. Cet engagement témoigne également d'une prise conscience collective quant à l'importance d'un cadre écologique pour notre société. Il est essentiel que chacun contribue activement à préserver notre environnement afin que nous puissions garantir un avenir meilleur pour les générations futures.