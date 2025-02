TCHAD Tchad : Le délégué général du Moyen-Chari en mission de paix à Bragoto

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 14 Février 2025



Le nouveau département de Bragoto fait face à de nombreux défis. Le délégué général du gouvernement s'est rendu sur place pour apporter des solutions.



Le 13 février 2024, Abderrahmane Ahmat Bargou, délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, a effectué sa première visite de travail dans le nouveau département de Bragoto. Cette mission vise à cultiver la paix et à identifier des solutions pour le développement socio-économique de la région. Bragoto, anciennement Koumogo, a été érigé en département l'année dernière. Cette localité a connu divers conflits intercommunautaires. Pour mettre fin à ces tensions, M. Bargou a engagé un dialogue direct avec la population locale. Lors de ces échanges, les représentants des différentes corporations locales ont exposé les problèmes majeurs entravant la coexistence pacifique et le progrès économique du département. Parmi les préoccupations soulevées figuraient : Ingérence des Forces de Défense et de Sécurité : Des cas d'interférences dans les affaires civiles ont été rapportés.

: Des cas d'interférences dans les affaires civiles ont été rapportés. Pratiques Abusives : Des comportements inappropriés de certains agents de sécurité affectant la population. Face à ces défis, le délégué général du gouvernement a proposé plusieurs pistes de solutions : Mettre Fin aux Pratiques Illégales : Il a insisté sur la nécessité d'interdire aux forces de défense et de sécurité d'exiger de l'argent de la population avant d'intervenir.

