Tchad : Le dépôt des candidatures pour le recrutement du CICR reporté au 16 mars 2022

La Délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), organisation impartiale, neutre et indépendante et ayant pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés et d'autres situations de violence, recherche pour ses besoins, un(e) Conseiller(ère) Networking (H/F) basé(e) à N'Djamena.



Les principales responsabilités requises et exigées chez le ou la candidat(e) sont les suivantes :



- Networking (55%) ;

- Analyse du contexte (30%) ;

- Activités PROT - COM/PREV (10%) ; et

- Interaction régionale (5%).



En ce qui concerne le profil, le CICR recherche chez le ou la candidat(e), les critères suivants :



- Etre de nationalité Tchadienne ;

- Disposer d'un diplôme supérieur dans une des disciplines suivantes : droit, Sciences sociales, Science politique et/ou communication ;

- Disposer d'une experience d'au moins 5 ans de travail avec le ClCR ou une organisation humanitaire dans une fonction similaire serait un atout ;

- Disposer d'une bonne connaissance des cercles religieux, communautaires et de la société civile au Tchad, ainsi qu'une bonne connaissance des contextes du Lac Tchad, du Sahel et autres pays frontaliers (Soudan, Libye, RCA) avec le Tchad ;

- Disposer d'une bonne capacité de rédaction et de synthèse, être à l'aise dans la prise de parole en public ;

- Maitrise du français (à l'écrit et à l'oral) et de I'arabe (niveau moyen) avec la maitrise requise de l'une des langues nationales des provinces du Lac Kanem. La connaissance de l'anglais sera considérée comme un atout majeur.



Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur dossier de candidature comprenant (lettre de motivation et Curiculum Vitae) en version électronique à l'adresse suivante: ndj_recrutement_services@icrc.org



Nous vous remercions de bien vouloir préciser en objet du mail : " conseiller(e) Networking ".



Initialement fixée au 01 mars 2022 à 16 heures, La Délégation du CICR fixe une nouvelle date limite d'envoi des dossiers de candidatures au 16 mars 2022 et tient à préciser que les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte et seuls les dossiers sélectionnés donneront lieu à une invitation pour un éventuel entretien.



Pour plus d'informations nous vous invitons à télécharger l'intégralité de l'avis de recrutement du CICR, ci dessous.