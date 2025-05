Tchad : Le diocèse de Sarh met la famille au cœur de l’éducation chrétienne

Célébrée en hommage à saint Jean-Baptiste de La Salle, pionnier de l’éducation chrétienne et saint patron des éducateurs, la journée a été marquée par une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Sarh, présidée par Monseigneur Angel Miguel Sébastien, évêque du diocèse.



Parents, enseignants, élèves, responsables scolaires et fidèles catholiques se sont rassemblés en grand nombre pour rendre grâce et réaffirmer leur engagement en faveur d’une éducation intégrale, centrée sur l’éveil spirituel, moral et intellectuel de l’enfant. À travers les chants, lectures et prières, les participants ont exprimé leur attachement à la mission éducative de l’Église.



Dans son homélie, Monseigneur Sébastien a souligné que la vocation de l’enseignement catholique va bien au-delà de la transmission de connaissances.



« L’école catholique est un espace de vie, de foi et de croissance, en formant des citoyens responsables, enracinés dans la vérité et la charité », a-t-il affirmé.



L’évêque a salué le dévouement des enseignants, souvent confrontés à des conditions de travail difficiles, et a reconnu leur courage, leur persévérance et leur foi inébranlable. Il a également interpellé les parents, rappelant que l’éducation commence dans le foyer : « La famille est la première école. C’est dans le foyer que s’inculquent les premières leçons de vie. Les parents doivent être présents, impliqués et attentifs à l’avenir de leurs enfants », a-t-il martelé.



Au-delà de la célébration religieuse, cette journée a aussi été l’occasion de dresser le bilan des activités éducatives au sein du diocèse : réussite scolaire, défis rencontrés, et perspectives d’amélioration. Les participants ont été invités à repenser les stratégies d'encadrement, à renforcer la collaboration entre parents, enseignants et responsables ecclésiastiques, et à œuvrer ensemble pour un système éducatif solide et centré sur l’humain.



En clôturant la cérémonie, Monseigneur Sébastien a lancé un appel à l’engagement collectif : « C’est en unissant nos forces que nous bâtirons une jeunesse éclairée, forte de foi, d’intelligence et de responsabilité. »