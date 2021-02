TCHAD Tchad : Le général Mahamat Saleh Brahim a rencontré les étudiantes de l’Université de Moundou

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Février 2021



Tout en promettant leur soutien au président de la République, les étudiantes ont profité de l’occasion pour énumérer leurs doléances qui se résument à l’insuffisance de bus scolaires, l’absence des toilettes l’insuffisance des tables bancs et des logements, entre autres.

Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation des différentes couches de la société dans la zone méridionale du Pays, le conseiller spécial du président de la République, le général Mahamat Saleh Brahim, a rencontré ce 18 février à Moundou, les étudiantes de l’Université de Moundou. Ce sont près de 500 étudiantes qui ont répondu à l’appel du général Mahamat Saleh Brahim. Par la voix de l’une de leur, les étudiantes de l’UDM ont remercié le général Mahamat Saleh Brahim qu’elles ont appelé affectueusement Papa pour les avoir appelé pour les écouter.



Cela prouve combien les femmes sont importantes à ces yeux et aux yeux du Maréchal du Tchad, qu’elles ne cesseront de remercier pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population du Logone Occidental et de la jeunesse en particulier. Les étudiantes affirment qu’il n’y a rien de plus précieux que la paix apportée le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. C’est pourquoi elles le soutiendront toutes le moment venu. Les étudiantes ont profité de l’occasion pour énumérer un certain nombre de leurs doléances qui se résument à l’insuffisance de bus scolaires, l’absence des toilettes et d’un terrain de sport, l’insuffisance des tables bancs et aux logements inachevés du campus, entre autres.



Très ému, le général Mahamat Saleh Brahim a remercié les étudiantes pour leurs reconnaissances et leur soutien apporté au chef de l’Etat, pour toutes ses œuvres en faveur de population tchadienne en général, et de la jeunesse en particulier. Il affirme que le Maréchal du Tchad accorde une place particulière à la femme. La preuve, il a nommé plusieurs femmes à des postes de responsabilité. Mahamat Saleh Brahim a encouragé les étudiantes à cultiver la paix et l’amour autour d’elles. Pour ce qui est de leurs doléances, le général promet être leur avocat auprès du président de la République en les transmettant personnellement.



Enfin, le conseiller du chef de l’Etat a déploré les grèves et les manifestations à répétition qui freinent le développement du pays. Il encourage ses enfants à ne pas imiter ceux qui voudraient semer des troubles et freiner le développement du pays, en organisant des marches et des manifestations. « Car, il y va de votre avenir », devait-il conclure. Une somme de 5 millions de FCFA a été remise aux étudiantes de l’UDM qui, en retour, n’ont pas manqué de remercier leur « papa » pour ce geste. Pour terminer, un artiste a remis au général son portrait et celui du Maréchal du Tchad.





