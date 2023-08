TCHAD Tchad : Le gouvernement et l’ONU s’engagent à accompagner les victimes des violations des droits de l’homme

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 9 Août 2023



Pour qu’elles accèdent à la justice en toute sécurité.



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Renforcement des Capacités des Forces de Sécurité Intérieure (FSI), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, en partenariat avec le Ministère de la Justice chargé des Droits Humains, a organisé un atelier à l'hôtel Amitié, le 8 août 2023. L'objectif de cet atelier était de traiter des « Services Essentiels liés à l'Aide Juridique et à l'Assistance Judiciaire pour les Victimes des Violations des Droits de l'Homme, y compris des Violences Sexuelles Basées sur le Genre (VSBG) au Tchad ».



Le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme et Chef du Bureau Pays au Tchad, Felix Ahouansou, a souligné que cet atelier visait à renforcer les capacités dans le traitement des dossiers des victimes de violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles basées sur le genre, attribuables aux Forces de Sécurité Intérieure. L'objectif était également de fournir un accompagnement juridique pour permettre à ces victimes d'accéder à la justice en toute sécurité.



Cet atelier a mis en avant des thèmes tels que les stratégies, les bonnes pratiques, les cas pratiques ainsi que l'échange d'expériences en matière d'accompagnement juridique des victimes de violations des droits de l'homme, y compris des violences sexuelles basées sur le genre, au Tchad.



Ahmat Bongo, Directeur de Cabinet de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), a souligné que ce projet s'inscrivait parfaitement dans les engagements des plus hautes autorités du pays en faveur de la promotion et de la protection des droits humains. Ce projet vise à intégrer la perspective des droits de l'homme dans le travail des agents et officiers de la police judiciaire ainsi que des membres du Barreau du Tchad.



L'objectif global de cet atelier était de renforcer les compétences dans le traitement des dossiers des victimes de violations des droits de l'homme commises par les FSI lors des opérations d'application des lois, tout en assurant un accompagnement juridique adéquat pour permettre à ces victimes d'accéder à la justice.



Carlos Javier Medrano Adan, représentant de l'ambassadeur de la Délégation de l'Union Européenne au Tchad, a souligné l'importance du respect des droits fondamentaux des individus par les forces de sécurité intérieure. Il a affirmé que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, avec le soutien de l'UE, œuvrait à confirmer ce respect sur la base de preuves objectives.



Les prochains jours de l'atelier aborderont des thèmes cruciaux pour mieux préparer les participants à traiter les dossiers des victimes des violations des droits de l'homme commises par les FSI lors des opérations d'application des lois au Tchad. L'accent sera mis sur la manière de fournir un accompagnement juridique adéquat pour permettre à ces victimes d'accéder à la justice.



La Délégation de l'Union Européenne continue de soutenir un retour paisible à l'ordre constitutionnel en plaidant pour le respect des principes démocratiques, de la liberté d'association, de la liberté de la presse et d'opinion, de l'égalité des genres ainsi que des droits humains et du droit international humanitaire en tout temps.



La Secrétaire d'État, représentante du Garde des Sceaux et Ministre de la Justice et des Droits Humains, Louise Bourkou, a souligné l'importance de l'accompagnement des victimes non seulement sur le plan juridique, mais également sur le plan sanitaire. Elle a souligné l'objectif de permettre aux victimes d'accéder à la justice en vue d'obtenir réparation.



Cet atelier avait pour but de renforcer la maîtrise des participants en matière de textes et de stratégies d'accompagnement juridique des victimes des violations des droits de l'homme.





