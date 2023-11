Tchad: Le gouvernement félicite les Présidents Congolais et Tchadien pour « leur sens élevé de panafricanisme »

Le ministre de la Communication du Tchad, Aziz Mahamat Saleh, a dans un communiqué signé le 4 novembre 2023, souligné que le gouvernement du Tchad, « présente sa gratitude et ses vives félicitations aux Chefs d'Etat de la République Démocratique du Congo, SEM Felix-Antoine Tschisekedi Tschilombo, facilitateur de la CEEAC dans le processus de Transition au Tchad et SEM Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la Transition, Chef de l'Etat du Tchad pour leur sens élevé de panafricanisme ayant permis la signature le 31 octobre 2023 à Kinshasa d’un accord de réconciliation entre le Gouvernement et le parti les transformateurs ».



A travers cet accord de réconciliation, le gouvernement du Tchad dans le respect des résolutions du dialogue national inclusif tenu à Ndjamena, a « joint l’acte à la parole en œuvrant pour une réconciliation de tous les tchadiens pour ensemble refonder notre pays », a souligné le porte-parole du gouvernement du Tchad.



D’après M. Saleh, « le Gouvernement dès la signature de l’accord, s'est résolument engagé au respect intégral des engagements pris avec le retour effectif et en sécurité du président du parti et ses militants, un plaidoyer ayant abouti à la levée du mandat d'arrêt et un projet de Loi d'amnistie en cours d'examen ».



Le gouvernement du Tchad invite les Tchadiens encore en exile à retourner au bercail car chaque Tchadien à son mot à dire sur la construction de la nation.