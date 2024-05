Tchad : Le gouvernement prend en charge les blessés graves des célébrations électorales

Selon le ministère, la prise en charge couvrira tous les frais médicaux, y compris les soins hospitaliers, les médicaments, la nourriture et l'hébergement. Les services d'urgence et les salles d'opération de tous les hôpitaux publics du pays ont été invités à se préparer et à s'équiper pour faire face à un éventuel afflux de patients.



Cette décision du gouvernement tchadien est saluée par de nombreuses personnes, qui y voient un geste de compassion et de solidarité envers les victimes des violences post-électorales. Il s'agit d'une mesure importante pour garantir que tous les citoyens aient accès à des soins médicaux de qualité, quelle que soit leur situation financière.