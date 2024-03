Tchad : Le gouvernement prêt à faire la lumière sur les violences ayant conduit à la mort de Yaya Dillo

Le gouvernement de Ndjamena a exprimé sa volonté de « coopérer pleinement avec toute enquête indépendante visant à établir la vérité » sur la mort de Yaya Dillo ainsi que sur les circonstances entourant cet événement tragique. Cette déclaration témoigne d'une volonté affichée du Tchad d'être transparent et impartial dans cette affaire.



Cependant, les autorités tchadiennes ont également exprimé leur regret quant au fait que certaines organisations internationales se concentrent uniquement sur « des événements isolés », négligeant ainsi certains conflits à travers le monde. En particulier, elles déplorent le manque d'intérêt pour des situations telles que la guerre entre Israël et la Palestine dans la bande de Gaza.



Ndjamena invite donc les organisations internationales « à éviter toute préoccupation sélective des événements et à favoriser une approche équitable et impartiale dans leur action ». Cette déclaration met en évidence l'importance pour ces organisations d'avoir une perspective globale et objective lorsqu'elles mènent leurs actions humanitaires.



Au-delà du cas spécifique du décès tragique de Yaya Dillo, cette communication du gouvernement tchadien souligne également un appel plus large à une approche juste et non partisane dans tous les domaines. Il est essentiel que toutes les parties prenantes s'unissent pour promouvoir une justice équitable et garantir que chaque individu soit traité avec dignité et respect.