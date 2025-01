Tchad : Le gouvernement supervise des travaux de réhabilitation des pistes rurales

Visite des Chantiers

Dégradation de la Chaussée : La chaussée présente des signes de dégradation tout au long de la piste.

: La chaussée présente des signes de dégradation tout au long de la piste. Ateliers en Cours : Trois ateliers sont actifs, où des ouvriers posent des bus métalliques aux points suivants : PK09+850 PK12+920 PK14+280

: Trois ateliers sont actifs, où des ouvriers posent des bus métalliques aux points suivants : Travaux en Suspens : Les travaux de nettoyage et de terrassement n’ont pas repris, et les dégagements des quatre radiers submersibles (longs de 25 mètres) ne sont pas encore réalisés.

État des Approvisionnements



Recommandations

Redéploiement du personnel d’encadrement et d’exécution des travaux. Approvisionnement en matériaux. Installation d’un laboratoire géotechnique. Relance urgente des travaux de correction du terrassement. Continuité des travaux selon le contrat initial en attendant la signature d’un avenant.



Engagement de l'Entreprise



Suivi des Travaux

Les travaux sont exécutés par l’entreprise SOLVET, sous la supervision technique du bureau ADTR S.A. Un total de 87,84 km de pistes rurales sont en cours de réalisation dans la province.L’équipe a inspecté la piste GABRINGOLO – NGAMONGO, longue de 15,60 km. Voici les observations faites :Lors de la visite de la base technique de l’entreprise, l’équipe a constaté l'zpprovisionnement en ciment, sable et graviers et des ouvriers activement engagés dans le ferraillage des bus.Cependant, les matériels requis pour les travaux sont insuffisants, avec seulement un (01) camion benne, une (01) camionnette et deux (02) véhicules de liaison (Pick-up).Des recommandations ont été formulées à l’entreprise SOLVET :Concernant l’absence des engins de travaux sur le terrain, l’entreprise SOLVET a rassuré qu'elle remobilisera les engins nécessaires au plus tard à la fin du mois de janvier.Il a été demandé à la Mission de contrôle et au Délégué des infrastructures de la province du Tandjilé d’assurer un suivi rapproché des travaux pour garantir leur bon avancement.