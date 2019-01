Tchad : Le gouverneur de l'Ennedi Est en tournée dans le Wadi Hawar

Le gouverneur de la province de l'Ennedi Est, Teguen Idibeï Berde a entamé la semaine dernière une tournée dans sa circonscription. Il s'est rendu à Bahaï, dans le département du Wadi Hawar où il a animé un meeting. "La 4ème République marque l'histoire contemporaine du Tchad", a déclaré le gouverneur.



"Messieurs les chefs de canton, sultans et chef de groupements, la 4ème République vous a fait des promotions (...) Elle a recommandé également une justice militaire", a rappelé le gouverneur. Il a relevé que la 4ème République vise la parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions électives et nominatives.



Le gouverneur a tenu une rencontre avec les autorités locales et les représentants de toutes les couches socio-professionnelles du département de Bahaï. Il s'est exprimé sur la scolarisation des filles, le mariage précoce et la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs.



Le préfet du département de Bahaï, Tidjani Miss, des responsables militaires et différents intervenants ont exposé plusieurs doléances au gouverneur, notamment l'insuffisance d'enseignants dans les écoles.



Le gouverneur a ensuite visité le barrage de Kourfouké, une localité situé à 5 km de Bahaï.