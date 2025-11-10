Tchad : Le gouverneur du District 9150 du Rotary International reçu par le Médiateur de la République pour le renforcement de la paix au Tchad





Au cœur des discussions se trouvaient le rôle et les missions de la Médiature de la République. Une présentation approfondie a permis de mettre en exergue les actions entreprises par l’institution en matière de prévention et de résolution des conflits, de promotion de la bonne gouvernance et de consolidation de la cohésion sociale. Ces thématiques résonnent particulièrement dans le contexte actuel du Tchad et de la sous-région.





À l’issue de l'audience, le gouverneur du District 9150 du Rotary International, Herubala Mugaruka Claude, a affirmé que cette rencontre a constitué une opportunité d’échanges fructueux avec le Médiateur concernant les points communs entre les missions du Rotary et celles de la Médiature.





« Nous œuvrons au service des communautés tchadiennes dans le domaine humanitaire et avons réfléchi à des moyens de créer des synergies pour collaborer au bénéfice de ces mêmes communautés », a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a souligné l’existence d’un axe de prévention et de lutte contre les conflits, en parfaite adéquation avec les missions de la Médiature.





Cette audience a été marquée par une convergence de vues remarquable sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les institutions publiques et les organisations internationales investies dans la promotion du dialogue et du développement. Les deux parties ont souligné l’importance de tels partenariats pour prévenir les conflits et œuvrer à l’édification d’une paix durable.





Cette rencontre ouvre ainsi la voie à de futures collaborations concrètes, renforçant l’idée que la paix et le développement passent par un dialogue constant et une action coordonnée entre tous les acteurs.