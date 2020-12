Tchad : Le gouverneur du Mayo Kebbi Est remet des dons aux victimes des affrontements

Avant de réceptionner les dons en vivres et en matériels, les représentants des éleveurs et des agriculteurs se sont de nouveau serrés la main, devant le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Bachar Ali Souleymane, pour montrer ainsi leur attachement à la paix retrouvée. Étaient présents lors de la remise officielle des dons par le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est aux représentants de Foulbe et de Mousseye, le directeur général, premier adjoint de la gendarmerie nationale Ahmat Kosso Abakar, le commandant adjoint, Ahmat Goukouni Mourabi et le préfet de Kabbia, Mahamat Brahim Abdrehim. Les dons remis aux victimes des violences intercommunautaires dans le Mayo Kebbi-Est sont composés de 500 sacs de sorgho, 600 sacs de maïs, 240 sacs de sucre de 50 kg, 1200 litres d’huile de 10 litres, 1200 nattes, 1200 tentes et 1200 couvertures.



Un comité composé des représentants des éleveurs et des agriculteurs, piloté par un responsable provincial, permettra de répartir équitablement les dons entre les victimes des conflits intercommunautaires. Ce geste des autorités provinciales vise à réconforter les victimes qui ont tout perdu lors des affrontements. Cet important appui aidera les victimes à se reconstruire progressivement, tout en tournant la page au passé douloureux. Pour rappel, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Bachar Ali Souleymane, a scellé mardi, dans la sous-préfecture de Pont Carol, la réconciliation entre les communautés Mousseye (agriculteurs) et Foulbé (éleveurs), une semaine après des violences meurtrières. Bachar Ali Souleymane a regroupé les chefs de canton, chefs des différentes communautés, en présence des leaders religieux.



Réconciliation

Deux charlatans ont reconnu avoir fait usage de subterfuges et menti à l'une des parties, en prétextant qu'elle était « blindée » et ne pouvait être « terrassée » pendant les violences. Ils ont été présentés au cours de la cérémonie de réconciliation. L'évènement a été suivi d'une cérémonie de prise d'armes à Pont Carol, à l'occasion de la Journée de la liberté et de la démocratie marquant l'arrivée du président Idriss Deby au pouvoir.



Dans son discours de circonstance, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est a appelé les différentes communautés à préserver l'unité nationale et la cohabitation. Il a déclaré que le MPS a chassé la dictature la plus implacable, et a réussi à instaurer la démocratie et l'État de droit au Tchad. Bachar Ali Souleymane exhorte les populations à être tolérantes, à s'accepter entre elles, et de contribuer au développement. Il les invite à suivre le message de paix véhiculé par le président de la République, lors de sa récente visite.



Le gouvernement a donné vendredi dernier, un bilan de 22 morts dans les affrontements qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre dans le département de la Kabbia. Parmi les victimes, figurent 11 éleveurs et 11 agriculteurs. Par ailleurs, 34 personnes ont été blessées, informe le ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zene. Plusieurs villages de part et d'autre, ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été également anéantis ou saccagés.