Tchad : Le gouverneur du Moyen-Chari lance officiellement les cours à Sarh

Ce 1er octobre 2024, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a officiellement lancé la rentrée scolaire 2024/2025 au Lycée Arabe la Renaissance de Sarh.



Élèves, enseignants, parents d’élèves, ainsi que les autorités locales, ont assisté à cet événement. Le gouverneur a profité de l’occasion pour visiter les infrastructures de l’établissement et s’enquérir des conditions dans lesquelles les cours se dérouleront cette année.



Le délégué de l’éducation nationale et de la promotion civique de la province du Moyen-Chari, Allagueryam Daninan, a souligné l’importance de l’éducation dans le développement de la province et du pays. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir élèves et enseignants afin de garantir un environnement propice à l’apprentissage.



Abdramane Ahmat Bargou a encouragé les élèves à redoubler d’efforts dans leurs études, tout en exhortant les enseignants à continuer de jouer un rôle central dans la formation des futurs cadres du pays.



L’école primaire de Begou et le Lycée Ahmed Mangue de Sarh ont également été visités par le gouverneur. Cette rentrée scolaire intervient dans un contexte où le gouvernement s’efforce de renforcer le système éducatif, malgré les défis liés aux infrastructures et au personnel enseignant. Le gouverneur a promis des actions concrètes pour améliorer ces aspects et soutenir l’éducation dans la région de Sarh.