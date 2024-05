Tchad : Le groupement de femmes de Raï a reçu de l'OIM des Kits de démarrage pour leurs activités génératrices de revenus

Raï est l'une des dix communautés sélectionnées dans le cadre du programme ambitieux mis en place par l'OIM au Tchad. Ce programme vise à favoriser la stabilisation communautaire en soutenant les initiatives locales et en renforçant les capacités économiques des populations vulnérables.



Les kits distribués aux femmes de Raï comprennent une variété d'outils et d'équipements essentiels pour développer leurs activités génératrices de revenus. Ces outils sont adaptés aux besoins spécifiques des femmes, tenant compte des ressources disponibles localement ainsi que des compétences déjà acquises.



L'objectif principal derrière cette initiative est double : permettre aux femmes d'accroître leurs revenus tout en contribuant au développement durable et à la stabilité au sein de leur communauté. En renforçant leur autonomie financière, ces femmes peuvent non seulement subvenir aux besoins quotidiens de leur famille, mais aussi investir dans l'éducation et la santé.