Tchad : Le jeune Tiktokeur tchadien Ahmat Yaro retrouvé mort à Garoua

L'incident a suscité une vague d'émotion et de réactions au sein de la communauté tchadienne au Cameroun. Des hommages ont afflué de toutes parts, louant l'esprit créatif et joyeux d'Ahmat, et soulignant la perte immense pour la communauté TikTok ainsi que pour la sphère numérique tchadienne. Ces réactions témoignent du lien étroit qui unissait Ahmat Yaro à ses abonnés et de l'impact de son travail sur la jeunesse et la culture en ligne.



L'enquête sur les circonstances de sa mort est actuellement en cours à la division de la Police Judiciaire (PJ) de Garoua. Les premières hypothèses évoquent un acte criminel, mais les détails restent flous, et les motifs derrière ce geste barbare sont encore à déterminer.