Tchad : Le journaliste Abdelaziz Daouda, un hommage à sa vie et son engagement

Son parcours professionnel a débuté en décembre 1999 lorsqu'il a occupé le poste de Secrétaire Dactylo au Cabinet du Ministre de la Fonction Publique. Cette expérience a été suivie par son rôle de Secrétaire Dactylo au Cabinet du Ministre du Tourisme de septembre 2000 à février 2001. Ensuite, de mars 2001 à avril 2001, Abdelaziz Daouda a été Secrétaire Dactylo au Cabinet du Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.



Au fil des années, Abdelaziz a continué à se perfectionner et à s'éduquer. En 2013, il a obtenu son Brevet de Technicien Supérieur en Administration Juridique à l'ISG de Pala. En 1996, il avait déjà décroché son Baccalauréat des Techniciens G1 à Moundou, dans la région du Logone Occidental. Sa formation académique a débuté en 1990 avec l'obtention du Brevet d'Études de Premier Cycle au LJBS de Pala.



Abdelaziz Daouda était un homme marié et un fervent défenseur du journalisme et de la radio communautaire au Tchad. En plus de son rôle de Chef de Station de la RSP, il présidait également le réseau des journalistes des Radios Communautaires d’Afrique centrale, section du Tchad. Il avait occupé des postes au sein de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT) et l'URPT (Union des Radios Privées du Tchad), ainsi que dans plusieurs autres organisations médiatiques.



Malheureusement, Abdelaziz Daouda nous a quittés, mais son héritage et son engagement en faveur du journalisme et de la radio communautaire continueront d'inspirer et de guider les générations futures.



Que son âme repose en paix.