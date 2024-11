Tchad : Le journaliste Ahmed Bachara, collaborateur de l'ATPE, échappe à une tentative de tir

Actuellement, Ahmed Bachara reçoit des soins dans un hôpital de N'Djamena, tandis que les autorités ont appréhendé l'agresseur, désormais en garde à vue pour la poursuite des investigations.



Cet incident souligne les risques croissants pour la sécurité des journalistes et met en lumière les défis auxquels ils font face, tant dans l'exercice de leurs fonctions que dans leur vie publique.



Nous prions pour la sécurité de notre collègue et ami Ahmed Bachara et appelons les autorités à garantir la protection nécessaire pour tous les journalistes.