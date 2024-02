Tchad : Le jubilé d’argent du diocèse de Goré

La cérémonie commémorative des 25 ans d'existence de ce diocèse a été honorée par la présence de Monseigneur Martin Waigué Bani, évêque du diocèse de Doba, ainsi que son homologue Kouraleyo Joachim de Moundou et plusieurs autres personnalités civiles et militaires éminentes.



Dans son homélie tirée du livre de Mathieu, l'évêque du diocèse a exhorté les fidèles catholiques à mettre en pratique les différents dons dont ils disposent. Il a souligné que le diocèse avait réalisé plusieurs projets tant sur le plan d'évangélisation que sur celui du développement. Néanmoins, l'église envisage désormais proclamer la bonne nouvelle dans les deux départements sous son autorité : la Nya-Pendé et les Monts De Lam.



Monseigneur Rosario Pio Ramolo a également annoncé que la famille catholique se prépare à célébrer dans quelques mois les 2025 ans d'existence du christianisme dans le monde.



Les huit paroisses composant le diocèse de Goré se sont succédées tour à tour pour témoigner leur gratitude et remercier pour les changements apportés par le diocèse avant d'offrir divers cadeaux en nature et en argent.



Cette journée mémorable restera gravée dans les mémoires comme un moment important pour toute la communauté catholique du diocèse de Goré.