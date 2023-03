Tchad : Le lycée Amoul de Faracha remporte la 3e édition du concours d'art oratoire féminin inter-établissements

Le prix de la 3ème édition a été remporté par l'établissement Amoul de Faracha, tandis que la 2ème place a été attribuée au lycée féminin.



Le vice-président Kounda Bienvenu Asside a souligné que cette compétition, baptisée "La Voix de ma Pensée", s'inscrit dans le plan d'action annuel de JADES et vise à célébrer la femme tchadienne à l'occasion de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENATET) couplée à la Journée Internationale de la Femme (JIT).



L'objectif général de ce concours est d'encourager le leadership et la prise de parole des jeunes filles en public, ainsi que de les aider à maitriser la prise de parole et le plaidoyer sur différentes thématiques devant un public. Cela permet également de plaidoyer pour l'adoption et l'application de politiques en faveur des femmes et des filles, de promouvoir la communication pour le changement social et comportemental, et de renforcer les capacités des femmes.