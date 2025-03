Tchad : Le maire d'Abéché effectue une visite surprise au marché central

Cette visite surprise avait pour but de mesurer les progrès réalisés en matière d'organisation du marché, mais aussi d'échanger directement avec les agents municipaux sur leur manière d'interagir avec les citoyens. Le maire a ainsi pu recueillir des informations précieuses sur les défis rencontrés par les commerçants et les usagers du marché.





Régulation de la circulation et occupation de l'espace





Le maire a insisté sur l'interdiction de la circulation des véhicules, camions, "barbaras", "rakchas", pousse-pousses et brouettes à l'intérieur du marché. Il a également demandé aux commerçants qui empiétaient sur l'espace public de se conformer aux limites autorisées. Les vendeurs de viande, chaussures, fruits et légumes, poissons, ainsi que les détenteurs de kiosques, les vendeurs ambulants, de poulets, de parfums et de bijoux ont tous été visités.





Une attention aux détails





Aucun détail n'a échappé à l'attention du maire et de son équipe. Ils ont pu constater de visu les conditions de travail des commerçants et les difficultés rencontrées par les usagers.