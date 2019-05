Tchad : Le maire de la capitale déplore le manque de "nationalisme" des N'Djamenois

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane a déploré ce dimanche le "manque de nationalisme" de ceux qui déversent leurs ordures dans des lieux publics et à proximité des marchés. Il s'est indigné du comportement des N'djamenois au cours d'une opération de salubrité menée au marché central de la capitale et au marché de Dembé.Des agents de la mairie, des commerçants et des volontaires ont balayé l'intérieur du marché et ses alentours, épaulés par un tractopelle et une benne à ordures."Ce ne sont pas des nationalistes. On ne doit quand même pas dégrader notre pays. Comment est-ce possible, quand même, de convertir le marché en dépotoir", s'est indigné Saleh Abdelaziz Damane.Les N'Djamenois sont appelés à accompagner la politique communale visant à améliorer l'hygiène et la salubrité de la capitale, selon le maire. Les commerçants ont fait part de leur satisfaction de la pérennisation de cette initiative et se disent prêts à l'accompagner.Le 25 avril dernier, le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adago Yacouba a appelé les maires d'arrondissements de la capitale à relancer la journée de salubrité chaque samedi.