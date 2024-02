Tchad : Le marché de Dababa détruit par un incendie

Les autorités locales étaient également présentes lors de la visite des journalistes, notamment le sous-préfet de Ziguey, Monsieur Sorya Guirki, ainsi que le maire de la commune de Ziguey, Monsieur Ali Mahamat Taher. Grâce aux témoignages recueillis sur place, nous avons pu constater que les dégâts causés par cet incendie sont considérables.



Plusieurs boutiques et hangars ont été ravagés par les flammes. En effet, plus de soixante établissements commerciaux ont été réduits en cendres. Les pertes financières sont estimées à plus de 83 millions FCFA (Francs CFA), dont une somme importante en espèces représentant environ 6 millions FCFA.



Malgré l'ampleur des dégâts matériels substantiels qui ont été occasionnés par ce sinistre ravageur au marché Debbaba, il est heureux et rassurant d'apprendre qu'aucune perte humaine n'a été signalée jusqu'à présent.

