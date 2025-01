Tchad : Le ministère de l'Action sociale célèbre ses réussites et fixe de nouveaux objectifs

Le 25 janvier 2025 à l'occasion du Nouvel An, le personnel du Ministère de l'Action Sociale a présenté ses vœux à Madame la Ministre Fatimé Boukar Kossei, lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans l'enceinte du ministère.



Mahamat Abdelkerim Bagari, Secrétaire Général du ministère, a dressé un bilan de l'année 2024, marquée par plusieurs défis : inondations et conséquences de la grande pluviométrie, afflux massif de réfugiés en raison du conflit inter-soudanais et incendie de la poudrière.



Il a souligné que le ministère a toujours été présent pour apporter sourire et espoir aux couches vulnérables, félicitant la ministre pour avoir porté cette lourde responsabilité avec l'ensemble de l'équipe.



Dans son discours, la ministre a exprimé sa reconnaissance envers le personnel pour l'organisation de l'événement et leur professionnalisme. Elle a mentionné les axes stratégiques qui constituent le pilier de la vision politique du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, visant à fournir une assistance de qualité aux compatriotes victimes de catastrophes.



La ministre a également abordé les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes durant l'année 2024 et les chantiers immenses et défis à relever en 2025, en s'appuyant sur les entités sous tutelle comme l'ONASA et la CNNAR.



Fatimé Boukar Kossei a présenté ses excuses pour d'éventuels malentendus ou divergences, rendant hommage à tout le personnel d'appui, aux cadres, agents de sécurité, ainsi qu'à ses collègues ayant pris leur retraite.



Elle a conclu en adressant des vœux de santé, prospérité, bonheur, succès et paix à tous ses collaborateurs, renforçant ainsi l'esprit d'unité et de solidarité au sein du ministère.