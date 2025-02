Tchad : Le ministère de l'Action sociale honore ses partenaires engagés contre les inondations

Protéger les populations les plus vulnérables,

Assurer la distribution d’aides essentielles,

Informer la population avec rigueur et professionnalisme.

Dans un contexte marqué par des catastrophes naturelles récurrentes, ces hommes et femmes se sont mobilisés sans relâche pour :Leur engagement, souvent dans des conditions difficiles, a été salué comme un pilier fondamental dans la réponse aux crises humanitaires.Dans son discours, la ministre de l’Action sociale a insisté sur la nécessité d’investir dans des stratégies durables pour mieux anticiper et gérer ces catastrophes."Nous devons tirer les leçons de ces événements et investir davantage dans des stratégies durables pour protéger nos communautés." a-t-elle déclaré.Au-delà de la gestion des secours d’urgence, cette cérémonie a été l’occasion de réaffirmer un engagement collectif visant à pérenniser cette chaîne de solidarité.En signe de reconnaissance, des attestations d’honneur ont été remises aux acteurs ayant contribué à cette noble mission.