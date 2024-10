Tchad : Le ministère de l'Éducation dote les provinces du Mandoul et du Barh El Gazel de nouveaux véhicules

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation en milieu rural, le ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique poursuit ses efforts. En témoignent les récentes remises de véhicules aux inspecteurs départementaux des provinces du Mandoul et du Barh El Gazel. Ces nouvelles acquisitions permettront aux inspecteurs de mieux sillonner leur territoire et d'assurer un suivi régulier des établissements scolaires.





Ce dimanche 20 octobre 2024, c'est dans la province du Mandoul que le ministre Mamadou Gana Boukar s'est rendu pour remettre officiellement trois nouveaux véhicules aux inspecteurs départementaux. La cérémonie, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Mahamat Zène Al-Hadj Yaya, a été l'occasion de souligner l'importance de ce geste pour le développement de l'éducation.



La veille, samedi 19 octobre 2024, c'est le secrétaire général adjoint du ministère, Lol Ali Choua, qui s'est rendu dans la province du Barh El Gazel pour remettre trois véhicules de marque Suzuki au gouverneur Faïtchou Etienne. Ces véhicules viendront renforcer les moyens de déplacement des inspecteurs et leur permettre d'être plus présents sur le terrain.



Ces dotations en véhicules répondent à un besoin criant exprimé par les inspecteurs depuis plusieurs années. En effet, la mobilité est un élément essentiel pour assurer un suivi régulier des établissements scolaires, notamment dans les zones rurales.



Les autorités ont souligné l'importance de ces véhicules pour améliorer la qualité de l'éducation et ont appelé les inspecteurs à faire bon usage de ces nouveaux outils de travail. Elles ont également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'éducation pour atteindre les objectifs fixés.



Ces remises de véhicules marquent une nouvelle étape dans la politique de modernisation de l'éducation au Tchad. En dotant les inspecteurs de moyens de transport adaptés, le ministère de l'Éducation démontre sa volonté de renforcer le système éducatif et d'offrir aux élèves un enseignement de qualité.