Tchad : Le ministère de l'aménagement dispose désormais d'un document de Politique Foncière Nationale

Le directeur du cadastre, Idriss Bachar Kary, a souligné l’importance du foncier en tant que source de vie, de richesse et de développement socio-économique. Il a rappelé que le Tchad fait face à une crise foncière depuis plus de deux décennies, marquée par des conflits récurrents entraînant souvent des pertes en vies humaines. Cette situation est exacerbée par des facteurs tels que le changement climatique, la croissance démographique et les mutations socio-économiques. C’est pourquoi les autorités ont jugé nécessaire d’élaborer une politique foncière nationale pour définir une vision claire et les aspirations liées au secteur foncier.



Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Marc Mankoussou, a exprimé sa gratitude envers la mission diplomatique des Pays-Bas pour son soutien technique et financier dans le cadre de ce projet.



Enfin, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’habitat, Mahamat Assilek Halata, a remercié les partenaires techniques et financiers ainsi que ses collaborateurs pour leur travail acharné dans l’élaboration de cette politique nationale sur le foncier. Toutes les activités prévues dans le cadre de ce projet ont été menées à bien dans les délais et ont satisfait les parties prenantes