Tchad : Le ministère de la Santé Publique forme ses agents aux techniques d'archivage

Le ministère de la Santé Publique du Tchad a lancé un atelier de formation intensif sur les techniques d'archivage et de documentation. Cet événement, qui se déroule à Bakara, vise à renforcer les capacités des agents et cadres du ministère en matière de gestion documentaire.





Une formation essentielle pour une meilleure gestion



L'objectif de cette formation est multiple :



Maîtriser les fondamentaux de l'archivage : Les participants apprendront les techniques de base pour classer, conserver et retrouver les documents.

Créer des environnements de travail adaptés : Chaque entité du ministère sera dotée d'un espace dédié au traitement des documents.

Mettre en place des outils performants : Les participants seront formés à l'utilisation d'outils numériques pour la sauvegarde et la conservation des documents.

Faciliter la recherche documentaire : L'objectif est de permettre aux agents de retrouver rapidement les informations nécessaires pour la prise de décision.

Les enjeux de la gestion documentaire dans le secteur de la santé



La gestion efficace des documents est essentielle dans le secteur de la santé. Elle permet :



D'améliorer la qualité des soins: En facilitant l'accès aux dossiers médicaux, les professionnels de santé peuvent mieux prendre en charge les patients.

De renforcer la transparence et la responsabilité: Une bonne gestion documentaire contribue à une meilleure transparence dans la gestion des ressources et à une plus grande responsabilité des acteurs.

De préserver la mémoire institutionnelle: Les archives permettent de conserver la mémoire du ministère et de tirer des leçons des expériences passées.

Un investissement pour l'avenir



Dr Narassem Mbaïdoum, directrice générale de la planification, de la coopération et de l’information sanitaire, a souligné l'importance de cette formation. Elle a exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises pour améliorer la qualité des services offerts par le ministère.





Les défis à relever



Si cette initiative est louable, des défis restent à relever :



La numérisation des archives: La numérisation des archives est un processus long et coûteux, mais indispensable pour préserver les documents et faciliter leur accès.

La formation continue: Il est essentiel de mettre en place des programmes de formation continue pour maintenir les compétences des agents.

La sensibilisation des acteurs: Tous les acteurs du ministère doivent être sensibilisés à l'importance de la gestion documentaire.





En investissant dans la formation de ses agents, le ministère de la Santé Publique du Tchad démontre sa volonté d'améliorer la qualité de ses services et de renforcer la gouvernance dans le secteur de la santé. Cette initiative est un pas important vers une meilleure gestion de l'information et une plus grande efficacité dans l'action.