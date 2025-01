Tchad : Le ministère de la Santé annonce un recrutement massif pour renforcer le système de santé

Ce jeudi, le Ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a rencontré les responsables des organisations syndicales des professionnels de la santé. Cette réunion avait pour objectif d'aborder le processus de recrutement à la fonction publique dans le secteur de la santé.





Problématique des Ressources Humaines



Le ministre a souligné que le secteur de la santé souffre d'une précarité en termes de ressources humaines, tant en quantité qu'en qualité. Il a expliqué que, suite aux recommandations des hautes autorités du pays, il est prévu de recruter cette année des professionnels de la santé pour renforcer les effectifs de la fonction publique.



« Les ressources humaines constituent le principal levier pour le secteur de la santé », a précisé le ministre.





Transparence dans le Recrutement



Dr Abderrahim a insisté sur le fait que le recrutement doit se faire dans la transparence et en tenant compte des différentes filières. Cette approche vise à garantir un processus équitable et efficace.





Réactions des Syndicats



Les responsables syndicaux présents à la réunion ont salué cette initiative, ainsi que la qualité et la pertinence de l'ordre du jour. Ils ont reconnu l'importance capitale de cette rencontre pour le renforcement des effectifs du personnel de santé.





Vœux du Nouvel An



Pour conclure, le ministre a formulé ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les responsables syndicaux et, à travers eux, à tous les agents du ministère de la santé publique. Cette rencontre marque une étape significative dans l'engagement des autorités à améliorer le système de santé au Tchad.