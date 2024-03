Tchad : Le ministère de la Santé publique fait un don de dix motos au Bureau d'Appui Santé et Environnement

Dabsou Guidaoussou a exprimé sa gratitude envers le Fonds Mondial pour son soutien financier. Il a également recommandé à l'ONG BASE une distribution équitable et une gestion rationnelle des motos au bénéfice de la communauté. Selon lui, la communauté joue un rôle essentiel dans le système de santé, et son implication active dans ces activités constitue un atout non négligeable pour le succès des actions en matière de santé.



Le chargé du programme à l'ONG BASE, le Dr Cherif Togbanan, a tenu à remercier le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires pour cette contribution importante dans l'exécution des tâches des organisations à base communautaire. Il s'est engagé à une utilisation rationnelle des motos au profit de la population.



Ces initiatives témoignent d'une prise en compte croissante du rôle crucial jouée par les communautés locales dans les efforts visant à améliorer leur propre santé. En fournissant ces moyens logistiques aux organisations sur le terrain, on reconnaît leur capacité unique à sensibiliser efficacement les populations sur les questions sanitaires.



Grâce aux nouvelles motos mises à disposition par le Fonds Mondial via l'UGP du Ministère, ces organisations auront désormais davantage d'autonomie pour atteindre leurs objectifs en matière préventive et curative auprès des populations locales.