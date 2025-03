TCHAD

Tchad : Le ministère de la Sécurité publique donne trois semaines aux usagers pour régulariser leurs engins

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 27 Mars 2025

N'Djamena, 27 mars 2025 — Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache, a publié ce mercredi une circulaire (N°005/PR/PM/MSPX/SG/2025) appelant les usagers des engins à deux et quatre roues à se conformer strictement aux règlements en vigueur. Cette mesure, selon les autorités, vise à renforcer la sécurité publique et à préserver la quiétude des citoyens sur l’ensemble du territoire national.