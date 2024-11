Tchad : Le ministre Abakar Djermah Aumi offre un dîner aux étudiants tchadiens au Rwanda

Un Moment de Fraternité

Les étudiants ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude, soulignant que c'est la première fois qu'un ministre du Tchad les invite à un tel événement, favorisant un moment de partage en famille. Ce dîner a été une occasion pour renforcer les liens entre les étudiants et leur pays d'origine.



Orientations et Conseils du Ministre

Au cours du dîner, le ministre a profité de l'occasion pour donner des orientations et des conseils en matière de leadership. Il a encouragé les jeunes à :



Être soudés et solidaires : S'entraider et encourager les autres à réussir sans rien attendre en retour.

Pratiquer l'autodiscipline : Cela les aidera à construire une personnalité forte et positive pour l'avenir.





Rôle des Étudiants Tchadiens à l'Étranger

Le Ministre a également souligné l'importance du rôle des étudiants tchadiens à l'étranger dans la valorisation de l'image et de la grandeur du Tchad. Il a insisté sur le fait que chaque jeune Tchadien vivant hors du pays doit travailler avec courage et détermination pour la fierté nationale.





Il a conclu en rappelant aux étudiants qu'ils sont des acteurs clés dans la promotion du Tchad et qu'ils doivent se comporter de manière exemplaire dans leur pays d'accueil.





Cet événement a renforcé le sentiment d’appartenance et de responsabilité parmi les étudiants, tout en soulignant l'importance de leur rôle dans le développement et l'image de leur pays.