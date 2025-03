Tchad : Le ministre Abderahim Awat Atteib honoré par les femmes de son ministère

La Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), un événement annuel coïncidant avec la Journée internationale des femmes le 8 mars, a été officiellement instaurée par le décret n° 02-186 PR/MASF du 16 avril 2002. Cette semaine vise à promouvoir les droits des femmes et à sensibiliser le public aux enjeux de l'égalité des sexes et de la justice sociale.



Au ministère de l'Élevage et des Productions animales, la lutte pour l'égalité a débuté en 1998 en réponse à la discrimination subie par les femmes, qui ont intégré le ministère pour la première fois en 1983, avec la nomination de trois femmes comme agents techniques de l'élevage, puis de deux femmes ingénieures en techniques de l'élevage en 1987, selon Terei Massa Mabilo, ingénieure en zootechnie et responsable du suivi-évaluation. À l'époque, ces femmes étaient souvent marginalisées et reléguées à des rôles secondaires. Cependant, depuis 2021, sous la direction de l'actuel ministre, Pr. Abderahim Awat Atteib, un changement significatif a eu lieu. Le ministère compte aujourd'hui sept femmes déléguées sur 23, soit 30,43 %, et 11 directrices sur 31, soit 35,48 %. Les femmes de ce ministère réclament désormais un quota de 50 %, afin d'égaliser la représentation avec celle des hommes.