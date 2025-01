Tchad : Le ministre Aziz Mahamat Saleh inspecte les chantiers routiers de N'Djaména et exige l'accélération des travaux

Chantiers Visités

Chantier de la Route Goudji (Pénétrante Nord) : Réhabilitation et construction, exécutées par Sogea Satom. Travaux de Bitumage dans le 10ème Arrondissement : Environ 9 km de voiries urbaines dans le quartier Fondoré, dirigés par Sovelt-Tchad. Boulevard de 60 km : Bitumage dans le 8ème arrondissement, entrepris par SNER sur 10 km. Axe Dinguessou-Gaoui : Comprenant toutes les rues de la voirie urbaine de N'Djamena. Pont de Chagoua : Construction sur le fleuve Chari, exécutée par l'entreprise chinoise Sogecoc.



État des Travaux

Mise à deux fois deux voies de la Pénétrante Nord.

Chantier des voiries de 8,7 km à Fondoré.

Prolongement du Boulevard Ibrahim Abatcha (rue de 60 m).

Voiries de 44,060 km et le Pont à 4 voies sur le Chari.

Suivi et Responsabilités



Conclusion

Le Ministre des Infrastructures du Désenclavement,, accompagné de la Secrétaire d'État chargée de l'Entretien Routier,, et de son staff, a effectué une visite officielle sur plusieurs chantiers routiers des voiries urbaines de N'Djamena. Cette descente visait à constater l'évolution des travaux et à rappeler aux responsables des entreprises contractantes leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage.Le Ministre a noté des progrès significatifs sur plusieurs chantiers, notamment :Aziz Mahamat Saleh a insisté sur la nécessité de dépôts de rapports hebdomadaires, accompagnés de calendriers clairs. Un comité de suivi sera mis en place pour superviser les travaux et rendre compte à la hiérarchie.Concernant les voiries de 8,7 km confiées à l'entreprise, le Ministre a exprimé son mécontentement face à l'avancement des travaux. Il a été ferme en déclarant que l'entreprise doit prendre ses responsabilités, sinon le Ministère envisagera de retirer tous ses marchés.L'État a respecté ses engagements en mobilisant les ressources nécessaires pour permettre aux entreprises de progresser sur les chantiers d'infrastructures routières. Des mécanismes de suivi et d'évaluation seront instaurés pour assurer un contrôle en temps réel des travaux sur le terrain.