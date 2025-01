Tchad : Le ministre Kanabé inspecte les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Hadjer Lamis

Dans le cadre de sa mission de supervision du secteur de l’énergie et de l’eau, le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, s’est rendu dans la province du Hadjer Lamis. L’objectif de cette visite était d’évaluer l’état des infrastructures et de s’assurer de la continuité des services rendus aux populations.





Une évaluation rigoureuse des installations



Le ministre a procédé à une inspection minutieuse de la centrale électrique de la Société Nationale d’Électricité (SNE) et de celle de la Société Tchadienne des Eaux (STE) à Massakory. Ces visites ont permis d'évaluer l'état des équipements, la qualité de la production et la distribution de l'eau et de l'électricité.





Des enjeux majeurs



Cette visite intervient dans un contexte marqué par une demande énergétique croissante et une nécessité d'améliorer la qualité des services offerts aux populations. Les enjeux sont multiples :



Renforcer la sécurité d'approvisionnement : Il s'agit de garantir une alimentation en eau et en électricité régulière et de qualité, notamment en période de forte demande.

Il s'agit de garantir une alimentation en eau et en électricité régulière et de qualité, notamment en période de forte demande. Améliorer la performance des infrastructures : La modernisation et la maintenance des installations sont essentielles pour assurer leur durabilité et leur efficacité.

La modernisation et la maintenance des installations sont essentielles pour assurer leur durabilité et leur efficacité. Réduire les pertes techniques et commerciales : La lutte contre les pertes d'énergie et d'eau est un enjeu majeur pour optimiser la gestion des ressources.





Des orientations claires pour l'avenir



À l'issue de sa visite, le ministre Kanabé a donné des instructions fermes aux responsables des centrales pour améliorer la performance de leurs installations. Il a notamment insisté sur la nécessité de :