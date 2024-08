Tchad : Le ministre Koulamallah plaide pour la paix en Afrique lors de la TICAD

Il a mis l'accent sur les défis sécuritaires auxquels l'Afrique est confrontée, soulignant que l'instabilité peut compromettre le bien-être des populations et freiner le progrès économique et social. Le chef de la diplomatie tchadienne a salué le rôle crucial de la TICAD en tant que plateforme de coopération entre l'Afrique et l'Asie. Il a appelé à ce que la TICAD continue de prioritiser la consolidation de la paix et la promotion des investissements sur le continent africain.



Selon Abderaman Koulamallah, le soutien du Japon, notamment dans le domaine de la paix, doit être pleinement exploité pour transformer les foyers de tension en zones de stabilité et de croissance.



La TICAD 2024 rassemble des leaders africains, asiatiques et des partenaires internationaux pour discuter de stratégies visant à promouvoir le développement durable en Afrique.



Les travaux de la conférence devraient déboucher sur des initiatives concrètes visant à renforcer la coopération internationale et à soutenir les pays africains dans leur quête de paix et de développement.



En résumé, le Tchad, à travers son ministre des Affaires Étrangères, souligne l'importance de la TICAD pour relever les défis sécuritaires et promouvoir le développement durable en Afrique, avec le soutien crucial du Japon.