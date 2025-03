Tchad : Le ministre de l'Eau et de l'Énergie en mission à Abéché pour améliorer l'approvisionnement en électricité

Le vendredi 7 février 2025, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basalé Kanabe Marcellin, accompagné de techniciens du ministère, a tenu une réunion avec les responsables du secteur de l'énergie à Abéché. L'objectif principal de cette rencontre était d'échanger sur les défis liés à la fourniture d'électricité et à garantir la continuité du service pour les citoyens.

Discussions Clés Lors des discussions, le ministre a rencontré le responsable de la centrale solaire Innovna, où plusieurs questions cruciales concernant la production d'électricité ont été soulevées. Parmi elles, la disponibilité des données relatives à la production, notamment si la quantité de 1,5 (unité de mesure de production) était disponible en janvier et si elle pouvait être envoyée via le réseau électrique à la société STE.



Le ministre a exprimé son mécontentement face à certaines explications fournies, s'interrogeant sur l'état du réseau électrique et les perturbations éventuelles affectant la transmission.

Responsabilités et Coordination

Les participants à la réunion ont également discuté des responsabilités des différentes parties concernant les problèmes soulevés. Il a été noté qu'une étude avait été menée par le ministère en coopération avec d'autres parties, et certaines d'entre elles ont été invitées à fournir des rapports précis sur la situation actuelle.



À la fin de la réunion, le ministre a souligné l'importance d'envoyer des messages clairs concernant l'état du réseau et de la production d'électricité. Il a insisté sur la nécessité d'une coordination entre les autorités compétentes pour garantir un approvisionnement en électricité continu et ininterrompu à la population d'Abéché.