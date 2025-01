Tchad : Le ministre de l'Eau et de l'Énergie en mission dans le Ouaddaï pour évaluer les projets

À son arrivée à l’aéroport de la ville, la délégation a été accueillie par le Gouverneur de la province, Bachar Ali Souleyman, en présence de la première adjointe au maire d’Abéché, du directeur de la Société Nationale des Eaux, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et militaires. Des représentants d’organisations de la société civile étaient également présents pour saluer cette visite officielle.



Après une cérémonie d’accueil officielle, les membres de la délégation se sont rendus à la résidence du Gouvernorat pour participer à une série de réunions avec des responsables locaux. Ces discussions portent sur l’évaluation des projets en cours dans le secteur de l’eau et de l’énergie, l’identification des défis persistants et la planification d’initiatives futures visant à renforcer les infrastructures et à améliorer les services pour les communautés locales.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale visant à rapprocher les décideurs des réalités locales, en particulier dans les zones rurales et éloignées de l’Est du Tchad. Les ministres et leur équipe cherchent à mieux comprendre les besoins des populations en matière d’accès à l’eau potable et à l’électricité, tout en élaborant des solutions adaptées pour répondre à ces enjeux critiques.



La démarche illustre la volonté du gouvernement tchadien d’accélérer le développement des provinces rurales tout en assurant un suivi rapproché des projets d’infrastructure essentiels.