Tchad : Le ministre de l'Eau et de l'Énergie inspecte les installations de la STE à N'Djaména

Le ministre Pascalé Kanabé Marcelin a effectué une visite des installations hydrauliques de la Société Tchadienne des Eaux (STE) à N'Djamena. Accompagné de Dr Adoum Fortey Amadou, Directeur général de la STE, ainsi que de son équipe technique, le ministre a inspecté les centres de production d'eau situés dans les quartiers Farcha, Béguinage, Moursal et Walia.

Objectifs de la Visite À l'issue de cette visite, le ministre a réaffirmé l'engagement de son ministère à élaborer un réseau de distribution d'eau potable élargi dans la capitale et construire de nouveaux ouvrages hydrauliques actuellement en cours.

Importance de la Qualité de l'Eau Le ministre a souligné l'importance d'assurer la qualité et la continuité de l'approvisionnement en eau dans les ménages, en particulier avec l'arrivée de la période de canicule.

Mesures Anticipatives La STE a été instruite de prendre des mesures appropriées pour anticiper d'éventuelles difficultés liées à l'approvisionnement en eau, garantissant ainsi un service fiable pour tous les habitants de N'Djamena. Cette visite souligne la détermination du gouvernement tchadien à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer les infrastructures hydrauliques, essentielles pour le bien-être des citoyens, surtout en période de chaleur intense.