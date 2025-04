TCHAD

Tchad : Le ministre de l'Eau et de l'Énergie supervise les travaux de la mini-centrale solaire de Guelendeng

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Avril 2025

Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. PASSALE KANABE Marcelin, a effectué une visite de suivi des travaux de réhabilitation et d'extension de la mini-centrale solaire de Guelendeng, ce 2 avril 2025, en compagnie des responsables locaux. Cette mini-centrale solaire, qui utilise une source d'énergie propre et renouvelable, est essentielle pour améliorer l'accès à l'électricité dans cette région rurale du Tchad.