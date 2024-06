Tchad : Le ministre de l'Éducation à Paris pour une rencontre ministérielle de l'UNESCO

Cette rencontre ministérielle de l'UNESCO vise à évaluer les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des engagements pris lors du Sommet sur la transformation de l'éducation, identifier les défis rencontrés et partager les bonnes pratiques en matière de transformation de l'éducation et renforcer la coopération internationale pour la réalisation des objectifs de l'Agenda Éducation 2030.



La participation du Tchad à cette rencontre ministérielle est d'une grande importance. Elle permettra au pays de partager ses expériences et ses réalisations en matière de transformation de l'éducation, s'inspirer des bonnes pratiques d'autres pays et renforcer ses partenariats avec l'UNESCO et les autres acteurs internationaux de l'éducation.



Le Tchad est résolument engagé à transformer son système éducatif pour qu'il réponde mieux aux besoins des apprenants et aux exigences du 21ème siècle. Le pays a déjà pris un certain nombre de mesures dans ce sens, notamment l'adoption d'une nouvelle politique éducative axée sur l'équité, l'inclusion et la qualité de l'éducation.



La participation du ministre Gana Boukar à la rencontre ministérielle de l'UNESCO est une nouvelle étape importante dans le processus de transformation de l'éducation au Tchad.