Tchad : Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique rencontre le coordinateur du projet ALAPAJ pour booster l'autonomisation des filles et des femmes

Au cours de cette rencontre, M. Mahamat Mahaboub Abakar a présenté au ministre les contours du projet ALAPAJ, une initiative majeure visant à contribuer à l'autonomisation des filles et des femmes dans quatre provinces du Tchad : le Logone Oriental, le Mandoul, l'Ouaddaï et le Wadi-Fira.



Financé par l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE) à hauteur de 40 millions d'euros, le projet ALAPAJ s'articule autour de deux axes principaux : améliorer l'accès et la qualité de l'alphabétisation et de l'éducation de base non formelle pour les filles et les femmes des zones ciblées. Faciliter la transition du primaire au collège pour les filles, en vue de leur permettre de poursuivre leur scolarisation et d'accroître leurs opportunités d'avenir.



M. Mamadou Gana Boukar a salué l'importance du projet ALAPAJ, qui s'inscrit parfaitement dans les priorités du gouvernement tchadien en matière d'éducation et de promotion de la femme. Il a réitéré l'engagement du ministère à accompagner la mise en œuvre du projet et à en assurer le succès.



Le ministre a également souligné la nécessité d'une synergie d'actions entre toutes les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales, les organisations de la société civile et les communautés bénéficiaires, afin de garantir un impact durable du projet sur la vie des filles et des femmes tchadiennes.



Le projet ALAPAJ représente une réelle opportunité pour l'autonomisation des filles et des femmes dans les quatre provinces ciblées. Grâce à un accès accru à l'éducation et à l'acquisition de compétences de base, ces femmes seront mieux armées pour faire face aux défis du quotidien et contribuer activement au développement de leur pays.



La rencontre entre le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique et le coordinateur du projet ALAPAJ témoigne de l'engagement fort du gouvernement tchadien à œuvrer pour un avenir meilleur pour les filles et les femmes du pays.