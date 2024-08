Tchad : Le ministre de l'Enseignement supérieur en visite de travail à Abéché

Arrivé le 2 août 2024, le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Tom Erdimi, a eu une séance de travail ce samedi matin avec les responsables de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) et de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA). Il était accompagné du Recteur de l'Académie de l'Est, Prof. Daouda Ahmat Mahamat, et du Recteur de l'Académie du Centre, Prof. Malloum Soultan, Chef du projet d'extension de l'INSTA.



Après une visite guidée des locaux et des installations de l'extension, le Ministre d'État a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux, qui sont en phase terminale.



Lors des échanges avec les responsables de cet institut, créé en 1997 et spécialisé dans les sciences et techniques, le Ministre a félicité les responsables pour la bonne gestion et le bon entretien des équipements et matériels. Selon Tom Erdimi, l'INSTA, de par son statut, doit continuer à former des ingénieurs compétents et compétitifs, prêts à être opérationnels sur le marché de l'emploi dès leur sortie.



Avec un sourire, le Ministre d'État a exprimé son souhait qu'à l'avenir, l'INSTA puisse fabriquer un satellite "MADE IN CHAD".



Dans cette optique, le Ministre d'État a ordonné la fermeture immédiate des filières paramédicales et d'élevage, qui, selon lui, ne cadrent pas avec la vocation de l'INSTA. Ces filières seront rattachées à l'UNABA et ailleurs, a-t-il conclu.