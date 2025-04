Tchad : Le ministre de l’Environnement inspecte les sites pétroliers de CNPCIC pour renforcer le contrôle environnemental

Accompagné de M. Liu Heinan, Président de la CNPCIC, le Ministre et sa délégation ont participé à une séance de travail centrée sur les enjeux de la gestion environnementale. Cette rencontre a été suivie d’une visite guidée des installations, comprenant les zones de stockage et de traitement des déchets pétroliers. Cette mission fait suite à la visite du Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des Aspects Environnementaux et Sociaux (CTNSC) effectuée à la mi-mars. Elle vise à assurer une application rigoureuse des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), garantissant que les exploitations pétrolières respectent pleinement les normes en vigueur. À l’issue de la visite, les responsables des sites pétroliers ont été exhortés à redoubler d’efforts pour se conformer aux exigences environnementales et sociales. La mission s’est conclue par une série d’engagements communs visant à renforcer la collaboration entre les autorités nationales et les opérateurs pétroliers. Cela s'inscrit dans une dynamique de protection durable de l’environnement. L’inspection du Ministre Hassan Bakhit Djamous souligne l’importance des normes environnementales dans le secteur pétrolier au Tchad. Les résultats de cette mission devraient contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles, à la protection de l'écosystème, et à la durabilité des activités pétrolières dans le pays. L’engagement commun entre le gouvernement et les entreprises pétrolières est essentiel pour garantir un avenir respectueux de l’environnement.